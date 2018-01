Freiburg/Hohenems – Nach mutmaßlichen Vergewaltigungen eines Neunjährigen und der Festnahme von acht Verdächtigen prüft die Polizei in Baden-Württemberg mögliche Verbindungen zu anderen Taten. Hierfür werteten die Ermittler beschlagnahmte Filme und Datenträger aus, sagte eine Sprecherin der Polizei Freiburg am Freitag.

Im Fall des Neunjährigen, den seine Mutter den Ermittlungen zufolge mehr als zwei Jahre lang gegen Geld Männern für Vergewaltigungen überlassen hat, seien alle Verdächtigen, darunter ein in Vorarlberg festgenommener Schweizer, in Untersuchungshaft. Es werde nun untersucht, ob es weitere Taten gebe. Einige der Verdächtigen sind nach Angaben der Staatsanwaltschaft Freiburg wegen schwerer Misshandlung von Kindern vorbestraft.

Im Zentrum des Falls stehen die 47 Jahre alte Mutter des Buben und ihr 37 Jahre alter Lebensgefährte. Beide lebten bei Freiburg. Sie sollen das Kind gemeinsam sexuell misshandelt und anderen Männern gegen Geld angeboten haben. Die Kontaktaufnahme lief den Angaben zufolge über das Internet. Der Bub befindet sich seit den Festnahmen in staatlicher Obhut, wie ein Sprecher des Jugendamtes Breisgau-Hochschwarzwald bestätigte.

Schweizer wurde in Vorarlberg festgenommen

Bereits im November 2017 wurde ein verdächtiger Schweizer in Vorarlberg festgenommen. Nach Angaben des Bundeskriminalamts in Wien wurde der gesuchte Schweizer im November in der Nähe von Hohenems erwischt. Nach ihm war mit einem internationalen Haftbefehl gefahndet worden. (APA/ dpa)