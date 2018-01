Wattens/Aldrans – Gleich zwei Mal gab es am Freitag im Bezirk Innsbruck-Land Einbruchsalarm. In Wattens zwängten Unbekannte ein ebenerdiges Fenster zu den Räumen einer Baufirma auf und durchsuchten alles nach Wertgegenständen. Dabei dürften sie allerdings gestört worden sein, denn sie verließen den Tatort fluchtartig ohne Beute. Durch das Aufzwängen entstand Sachschaden am Fenster. Die Polizei Wattens bittet unter Tel. 059133/7128 um Hinweise.

Mehr Erfolg hatten Einbrecher, die am Freitagnachmittag in ein Einfamilienhaus in Aldrans einstiegen. Auch sie durchwühlten alle Möbel in den verschiedenen Zimmern des Hauses und richteten dabei großen Sachschaden an. Außerdem wurden sie fündig: Laut Polizei gelang ihnen mit einem mittleren fünfstelligen Eurobetrag die Flucht. Hinweise sind an die Polizei Lans unter Tel. 059133/7116 erbeten. (TT.com)