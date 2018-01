Rom – Die Mailänder Staatsanwaltschaft hat am Samstag Medienberichte dementiert, wonach Ermittlungen gegen den 81-jährige Medienunternehmer Silvio Berlusconi wegen Verdachts auf Geldwäsche im Zusammenhang mit dem Verkauf seines Fußballklubs AC Milan laufen. „Im Zusammenhang mit dem AC Milan läuft keine Untersuchung“, so der Mailänder Oberstaatsanwalt Francesco Greco in einer Presseaussendung.

Berlusconis Anwalt Nicoló Ghedini reagierte empört auf den Bericht von La Stampa und sprach von einem politischen Angriff auf seinen Mandanten. La Stampa habe eine vollkommen haltlose Information veröffentlicht, um Berlusconi vor den Parlamentswahlen zu schaden. Er kündigte eine Klage gegen das Blatt an.

Laut dem Bericht der Zeitung vermuteten die Ermittler, dass der Kaufpreis von 740 Millionen Euro um 300 Mio. Euro aufgeblasen wurde, damit Berlusconi Schwarzgelder von ausländischen Bankkonten nach Italien zurückführen konnte. Der chinesische Investor Yonghong Li hatte den Klub im vergangenen Jahr erworben.

Hohe Verluste 2017

Der AC Milan, der schon seit Jahren keine sportlichen Höhenflüge mehr gefeiert hat und derzeit auf Platz elf der Serie A liegt, hatte 230 Mio. Euro für Spieler ausgegeben hat. In den ersten sechs Monaten 2017 gab der Verein einen Verlust von 33 Mio. Euro bekannt. Die UEFA hatte kürzlich vom AC Milan mehr Informationen über dessen Businessplan angefordert.

Berlusconi, der bereits viermal das Amt des Regierungschefs in Italien innehatte, ist Gründer der rechtskonservativen Partei Forza Italia, die im Rahmen einer Mitte-Rechts-Allianz am Wahlkampf für die Parlamentswahlen am 4. März teilnimmt. Dem Bündnis werden gute Erfolgschancen eingeräumt. Berlusconi selber darf wegen eines Ämterverbots nicht für einen Parlamentssitz kandidieren. Wegen seiner Verurteilung wegen Steuerbetrugs 2011 war Berlusconi aus dem Senat ausgeschlossen worden. (APA)