Von Reinhard Fellner

Innsbruck, Sölden – Um drei Uhr Früh hatte ein Oberländer im Februar seinen Sportwagen vor einem Sölder Lokal angehalten. Als er zurückkam, sah er am Steuer einen Fremden. Vor den Augen des Oberländers brauste dieser mit zwei im Auto sitzenden Beifahrern davon.

Die folgende Amokfahrt eines mit 1,8 Promille alkoholisierten Schweizers endete mit einem lauten Knall an einem Tunnelportal und einer Anklage wegen Mordversuchs. Trotzdem durfte der Metzger letztes Jahr nach der Wahnsinnstat wieder in die Schweiz zurückkehren, nachdem er eine Kaution von 50.000 Euro hinterlegt hatte. Staatsanwalt Hansjörg Mayr zur TT: „Wegen unerlaubten Gebrauchs eines Kraftfahrzeuges, Freiheitsentziehung und wegen versuchten Mordes wurde Anklage vor einem Geschworenengericht erhoben.“ Laut Anklage ist der Mann unerlaubt talauswärts gefahren und hat damit zwei auf dem Rücksitz befindliche Personen widerrechtlich gefangen genommen. Diesen war es unmöglich, den Pkw zu verlassen. Schließlich ist der Lenker – nachdem er mehrfach zu seinen unfreiwilligen Mitfahrern gesagt hatte, er werde sie umbringen – bewusst gegen ein Tunnelportal gefahren und hat dabei auch den möglichen Tod seiner einst verletzten Mitfahrer in Kauf genommen.“ Zu einem Schwurgerichtsprozess zu der Amokfahrt kommt es nun in nächster Zeit aber nicht. Der Innsbrucker Strafverteidiger Matthias Hagele hatte gegen die Anklage nämlich Einspruch beim Oberlandesgericht (OLG) erhoben. Mit Erfolg, wurde doch die Mordanklage zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts zurückgewiesen – eine Seltenheit.

Aufgrund des ganzen Verhaltens des bislang unauffälligen Schweizer Urlaubers machte Verteidiger Hagele nämlich eine – strafmindernde – volle Berauschung bei seinem Mandanten geltend. Während man es bei der Polizei damals bei einer Messung des Blutalkohols (1,84 bis 2,01 Promille) beließ, zählte RA Hagele gleich eine Reihe von Umständen auf, die an einer noch bewussten Vorsatztat seines Mandanten zweifeln lassen.

Das OLG fordert nun ein psychiatrisches Gutachten und fasste in seinem Beschluss so zusammen: „Die Staatsanwaltschaft geht von einer erheblichen Alkoholisierung aus, ohne zu begründen, warum sie Volltrunkenheit ausschließt.“ So hatte sich der Angeklagte von Anfang an mit einem „Filmriss“ verantwortet, die Tatzeugen beschrieben ihn jedoch als „vollberauschten Bsoffenen“ und „Vollpsycho“. Weiteres Indiz für einen bedenklichen Zustand: Laut Polizei sei der lallende Lenker aufgrund seiner Alkoholisierung nicht mehr alleine aus dem Fahrzeug gekommen. Das OLG: „Einer amtsärztlichen Untersuchung wurde der Angeklagte nach seiner Festnahme aber nicht unterzogen. Das Tatverhalten ist jedoch bar jeglicher rationaler Nachvollziehbarkeit und sinnlos.“