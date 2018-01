Jenbach – Wegen einer angeblichen Schlägerei in einer Pension wurde am frühen Samstagabend die Polizei in Jenbach alarmiert. Am Eingang der Pension trafen die Beamten auf einen stark alkoholisierten 39-Jährigen aus dem Bezirk Kufstein. Beim Versuch, den Sachverhalt abzuklären, verhielt sich der Mann nach Polizeiangaben äußerst aggressiv und beschimpfte die Polizisten.

Wie sich herausstellte, war es zwischen dem Mann und einer 72-jährigen Frau aus dem Bezirk Schwaz zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen.

Als die Beamten ein Betretungsverbot aussprachen, wurde der 39-Jährige derart aggressiv, dass er unter massivem Widerstand festgenommen wurde. Ein Alkomatentest ergab laut Polizei eine sehr starke Alkoholisierung.

Der Mann wird wegen versuchten Widerstandes gegen die Staatsgewalt auf freiem Fuß angezeigt. (TT.com)