Innsbruck — Misshandlungen von Babys und Kleinkindern sind nicht nur für die Justiz ein besonders sensibles Thema. Meist sind es Ärzte, die ihre Befunde an die Behörden weiterleiten. So wie im August, wo ein halbjähriger Bub mit einem Oberschenkelbruch zum Arzt gebracht wurde. In der Klinik wurden dann noch Hämatome an Brust, Schulter und eine Unterblutung an der Bauchhaut festgestellt. Gestern am Landesgericht musste sich dafür die Mutter des Kleinen wegen Quälen und Vernachlässigen unmündiger Personen verantworten.

Unter Schluchzen beteuerte die 22-Jährige, dass keine der Verletzungen von ihr stammen würden. Sie ziehe ihre Kinder auch als Alleinerzieherin ganz normal auf, fühle sich nicht überfordert und könne keinem ihrer Kinder etwas antun. „Na, der heilige Geist wird dem Baby diesen Beinbruch aber nicht zugefügt haben!", hinterfragte Richter Josef Geisler. Gerichtsmedizinerin Marion Pavlic schloss darauf auch aus, dass der schmerzhafte Bruch von der zweieinhalbjährigen Schwester des Buben zugefügt worden sein könnte. Aufgefallen musste er der Mutter sein, da sie dem Kindsvater ein Foto der Beinschwellung zukommen hatte lassen. Dieser und der Großvater hatten im August neben ihr Kontakt zum Kind.

Richter Geisler fällte einen Freispruch im Zweifel. So gab es für die Kleinverletzungen keinen objektiven Beweis gegen die Mutter und es konnte auch nicht gesagt werden, ob der Beinbruch nicht überhaupt unmittelbar vor dem Gang zum Arzt passiert war. Richter Geisler: „Das Ergebnis ist unbefriedigend, da ein wehrloses Kind zu Schaden gekommen ist und wir nicht wissen, wer die Verletzungen zugefügt hat." Die Jugendwohlfahrt betreut nun Mutter und Kind. (fell)