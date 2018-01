Innsbruck – Keine Entwarnung in Sachen Trickbetrug: Nachdem die Polizei bereits mehrfach vor Telefontricksern gewarnt hat, scheint es trotzdem noch viele Opfer in Tirol zu geben. Wie die Polizei in einer aktuellen Aussendung erklärt, häufen sich derzeit wieder Anrufe bei älteren Menschen durch Betrüger, die sich als Polizisten ausgeben.

Die Unbekannten geben an, dass sie Hinweise auf geplante Einbrüche oder Straftaten haben und versuchen so, an wertvolle Daten oder sogar Wertgegenstände zu gelangen. Mitunter haben sie sogar ihre Nummer so manipuliert, dass es beim Betroffenen am Display die Nummer der Polizei anzeigt.

In dem Gespräch versuchten die rhetorisch gut geschulten Anrufer die Opfer zur Preisgabe sensibler Daten (z.B. Bankverbindungen, Kontostände, Sparguthaben, Schließfächer) und/oder zur Herausgabe von Wertsachen (Bargeld, Schmuck) zu bewegen. Damit die „Ermittlungen“ nicht gefährdet werden, wird Stillschweigen vereinbart. Gelingt der Trick, werden Mittäter losgeschickt, um die Beute direkt beim Opfer oder oftmals auch an einem zuvor vereinbarten Versteck abzuholen.

Ihre Opfer wählen die Trickbetrüger offenbar aufgrund der Vornamen aus. Sie schließen über die Namen auf das Alter und spekulieren darauf, dass ältere Menschen besonders leicht auf sie hereinfallen. (TT.com)