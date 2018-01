Rosenheim – Zwei Tiroler Pkw-Lenker im Alter von 21 und 22 Jahren sollen in Rosenheim in Bayern ein illegales Straßenrennen veranstaltet haben. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am Dienstag berichtete, sind die beiden Autos mit bis zu 130 statt der erlaubten 50 km/h gemessen worden. Das Duo muss sich nun nach dem neu geschaffenen Straftatbestand „Verbotene Kraftfahrzeugrennen“ verantworten.

Beamten der Polizeiinspektion Rosenheim waren die Autos am Sonntag gegen 22.30 Uhr an der Ampel einer Kreuzung aufgefallen. Als die Ampel auf Grün umschaltete, hätten sich die beiden hochmotorisierten Fahrzeuge ein Beschleunigungsrennen geliefert, hieß es. Die Geschwindigkeiten wurden mittels Lasermessung aufgezeichnet. Die beiden Lenker, die aus dem Raum Innsbruck stammen, mussten ihre Führerscheine an Ort und Stelle abgeben.

Bis zum Oktober 2017 wurden Straßenrennen in Deutschland nach der Straßenverkehrsordnung als Ordnungswidrigkeit geahndet, hieß es. Nach der neuen Gesetzesregelung stellen illegale Straßenrennen einen Straftatbestand (§315d StGB) dar und können mit Geld- sowie Freiheitsstrafen verfolgt werden. (APA)