St. Johann in Tirol – In der Nacht auf Mittwoch brach ein Unbekannter in eine Tankstelle in St. Johann in Tirol ein und stahl Bargeld aus Kaffee- und Wettautomaten. Durch ein aufgeschlagenes Fenster gelangte er hinein, die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Der Täter ist ca. 1,70 bis 1,80 Meter groß und trug eine schwarze Hose, eine blaue Jacke und eine schwarze Mütze, wie die Polizei anhand von Videoaufzeichnungen feststellen konnte. Um zweckdienliche Hinweise bittet die Polizei in St. Johann in Tirol (059133-7208). (TT.com)