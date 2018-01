Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Das Haus Südtiroler Platz 1 war am späten Mittwochnachmittag wieder einmal Schauplatz einer Polizeirazzia. Nach der Schließung eines Geheimbordells im ersten Stock des früheren Luxushotels vor knapp zwei Monaten sperrten Beamte des Strafamtes erneut zwei Wohnungen zu. „Weil in den Unterkünften illegale Prostitution ausgeübt wurde“, begründet Polizeijurist Philipp Raffl.

Den entscheidenden Hinweis auf ihre verbotene Beschäftigung lieferte eine Prostituierte aus Bulgarien sogar selbst. Die Frau bot ihre Dienste auf einer einschlägigen Internetseite an. Eine Seite, „die auch wir im Auge haben“, verrät Strafamtsleiter Florian Greil. Die Folge: Ein Beamter gab sich als Freier aus und vereinbarte einen Termin. So kam es, dass die Frau am Mittwoch gegen 17 Uhr plötzlich Besuch von mehreren Polizisten erhielt. Die Bulgarin wurde angezeigt, ihre Wohnung versiegelt und zugesperrt.

Die Prostituierte verriet den Polizisten auch eine Landsfrau, die ebenfalls im Haus Südtiroler Platz 1, aber einen Stock höher ihre Liebesdienste anbot. „Wir haben deren Wohnung wenig später ebenfalls zugesperrt“, schildert Raffl. Die Bulgarin übersiedelte ins Polizeigefängnis: Weil ein Aufenthaltsverbot gegen sie bestand, „außerdem waren noch einige Strafen offen“, sagt Greil.

Wie die Ermittlungen ergaben, sind beide Wohnungen im Besitz eines Innsbrucker Beherbergungsunternehmens. Die Vermieter müssen jetzt ebenfalls mit Anzeigen rechnen: „Wegen des Zurverfügungstellens von Wohnungen für die Ausübung der Prostitution“, erklärt der Leiter des Strafamts. Eine Verwarnung wurde bereits Ende November ausgespochen, weil das damals von der Behörde geschlossene Geheimbordell im selben Haus ebenfalls von der Beherbergungsfirma vermietet wurde.

Aber auch an einer Wohnungstür am Innrain klebt seit Mittwochnachmittag ein Amtssiegel. Für den Besitzer eine böse Überraschung – er hat die Wohnung über eine bekannte Internetplattform vermietet. Dabei ist der Mann an eine Rumänin geraten, die normalerweise in einem Schweizer Laufhaus arbeitet, aber zuletzt auch in Innsbruck der Prostitution nachging.