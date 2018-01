Innsbruck – Am Hauptbahnhof in Innsbruck kam es Donnerstagvormittag zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern (41 und 51 Jahre alt). Der 41-Jährige fügte dabei seinem Kontrahenten mit einem Messer eine Schnittverletzung zu, teilte die Polizei mit. Der 51-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. (TT.com)