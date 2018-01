Innsbruck – Eine heftige Auseinandersetzung zwischen zwei Taxilenkern führte am Donnerstagvormittag zu einem Polizeieinsatz beim Innsbrucker Hauptbahnhof. Es war gegen 10.30 Uhr, als die beiden Männer ägyptischer Abstammung am Taxi-­Standplatz Südbahnstraße 1a in Streit gerieten. Ein dritter Taxler versuchte zu schlichten und die beiden Streithähne zu trennen, aber ohne Erfolg. Er konnte nicht verhindern, dass sein 41-jähriger Kollege den 51-Jährigen mit zwei Tritten in den Bauch attackierte. „Dann versetzte er dem älteren Taxilenker einen Faustschlag ins Gesicht“, schildert Ermittler Ernst Kranebitter von der Kripo: „Anschließend zog er ein Messer und fügte seinem Gegner eine Schnittwunde im Bereich der Halsschlagader zu.“

Der 51-Jährige hatte Glück, die Schnittwunde ist zwar zehn Zentimeter lang, aber nicht tief: So blieb es bei leichten Verletzungen. Der Mann konnte selbst die Polizei alarmieren, ehe er in der Innsbrucker Klinik ambulant versorgt wurde.

Der 41-jährige Angreifer wurde von den Beamten der Inspektion Hauptbahnhof vorübergehend festgenommen, das Messer blieb allerdings unauffindbar.

Der Auslöser für die Attacke war offenbar ein Streit wegen eines Taxi-Standplatzes beim Flughafen, der bereits zwei Wochen zurückliegt. Anscheinend hatte einer der beiden Streithähne dort ohne Genehmigung auf Passagiere gewartet. (tom)