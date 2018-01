Scheffau – In der Nacht auf Mittwoch schlichen sich Unbekannte zwischen 1 Uhr und 3 Uhr in zwei Gästezimmer eines Beherbergungsbetriebes in Scheffau. Dort stahlen sie drei Mobiltelefone sowie eine Geldtasche samt Inhalt, berichtet die Polizei am Donnerstag. Es entstand ein Schaden im mittleren, vierstelligen Eurobereich. (TT.com)