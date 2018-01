Von Brigitte Warenski

Innsbruck – Fast 20 Jahre haben sie geschwiegen. Jetzt haben sich die heute Erwachsenen – ermutigt durch den Schritt von Ex-Skirennläuferin Nicola Werdenigg – an Bildungsministerium, Landesschulrat Tirol und die Tiroler Tageszeitung gewandt. Der TT liegt ein Schreiben vor, in dem ehemalige Schüler eines Oberländer Gymnasiums von sexuellen Übergriffen eines Lehrers berichten. Sie kritisieren besonders, dass alle Akten über diese Fälle verschwunden sind. „Nicht nur im Sport, auch im Schulbereich wird vertuscht. Sonst ist es nicht möglich, dass der damalige Lehrer heute Direktor ist“, heißt es in dem Schreiben. Darin werden die zuständigen Behörden aufgefordert, sich auf die Suche nach den „anscheinend verschwundenen Akten zu begeben“. Landesschulratspräsidentin Beate Palfrader und die Sprecherin des Bildungsministeriums, Annette Weber, betonen, „dass wir alles daran setzen, den Fall lückenlos aufzuklären. Leider sind die Schreiben anonym verfasst, was die Dinge nicht leichter macht.“

Laut Weber gibt es in der Schule keine Akten zu den Vorkommnissen, „es gab aber damals ein Treffen in der Schule, an dem auch Vertreter des Elternvereins und der Tiroler Kinder- und Jugendanwaltschaft teilgenommen haben. Ob es hier noch Aufzeichnungen gibt, muss geklärt werden.“ Palfrader betont, dass man sofort nach Eingang des anonymen Schreibens Kontakt mit der Schule aufgenommen habe. „Es ist uns aber nicht erklärbar, warum hier Akten fehlen. Es gibt keinerlei Einträge in Personalakten. Dass Unterlagen nicht mehr auffindbar sind, bereitet mir große Sorgen.“

Man habe daher alle Konferenzprotokolle von damals ausheben lassen, sagt Palfrader. Diese Protokolle sind Teil einer Sachverhaltsdarstellung, die nach Angaben der Landesschulratspräsidentin gestern an die Staatsanwaltschaft Innsbruck übermittelt wurde. Zudem habe man Meldung an die neu gegründete Kommission zur Aufarbeitung von Missbrauchsfällen im Sport gemacht, „einfach um zu zeigen, dass wir offensiv an die Sache herangehen“.