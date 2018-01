Wörgl – Ein Einbruch in eine Tankstelle beschäftigt derzeit die Polizei in Wörgl. Laut Aussendung schlugen in der Nacht auf Freitag zwei Unbekannte die Glaseingangstür einer Tankstelle ein. Das Duo durchsuchte anschließend den Kassenbereich. Sie stahlen einige hundert Euro und mehrere Stangen Zigaretten.

Die Einbrecher konnten unerkannt flüchten. Die Fahndung im Bezirk Kufstein läuft. (TT.com)