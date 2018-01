Deutschland

Eltern prügelten sich: Massenschlägerei bei Kinderturnier

In Aachen ist der Ringkampf zweier Kinder in der Sporthalle eines Gymnasiums am Sonntagnachmittag zu einer Massenschlägerei ausgeartet. Sowohl Mütter als auch Väter prügelten aufeinander ein, am Ende gab es zwei Verletzte.