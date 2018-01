Gedankenlosigkeit und Schlendrian führten im Frühjahr in einer idyllischen Gemeinde zu einer ernsthaften Ölkontaminierung des Erdreichs und zur Verunreinigung von Gewässern. Der Vorfall war gestern am Landesgericht als fahrlässige Beeinträchtigung der Umwelt angeklagt. Innsbrucks Leitender Staatsanwalt und Umweltdelikts-Ankläger Josef Rauch führte selbst die Anklage. Was war passiert? Wie alle Jahre war ein Öltankwagen einer Tiroler Mineralölfirma zum Haus eines Kunden gefahren. Letzterer verfügt zum Thema Öltank selbst über meisterliches Wissen und bestellte für den seiner Meinung nach leeren 7000-Liter-Tank eine 4000-Liter-Befüllung. Eine allzu grobe Schätzung, wie sich später herausstellen sollte. Auf diese vertraute wiederum der Tankwagenfahrer und verließ mit dem Kunden sogar die Befüllung, obwohl der veraltete Tank nicht einmal über eine Überfüllungskontrolle verfügte. Ohne Kontrolle des Füllstandes traten darauf mehrere hundert Liter Heizöl über die Tanklüftung aus. Das Öl versickerte erst im Erdreich und bahnte sich dann seinen Weg in einen Bach und weiter in eine Ache. Mit bereits getätigten und noch bevorstehenden Sanierungen entstand ein Schaden von rund 150.000 Euro. Für den Richter zeigte sich das Bild, dass sich hier „wohl jeder auf den anderen verlassen“ hatte. Verteidiger und Abfallwirtschaftsexperte Joachim Stock: „Als Kunde sollte man schon auf die Expertise einer Ölfirma vertrauen können.“ Aufgrund von Verantwortungsübernahmen ergingen Diversionen über 1500 sowie 2500 Euro.

Wie schmal der Grat zwischen Freiheit und jahrelangem Haftaufenthalt bei Vergewaltigungsanklagen sein kann, zeigte ein gestriger Prozess am Landesgericht. Er endete mit einem Freispruch – im Zweifel. Angeklagt war das scheinbar amouröse Abenteuer eines Akademikerpärchens. Es hatte in sexuellen Handlungen geendet. Ob dies letztlich beidseitig freiwillig geschehen war, konnte auch ein Prozessvormittag nicht mit Sicherheit klären – zu sehr gingen die Schilderungen auseinander. So sprach die Frau von Gewaltausübung, der Angeklagte von bewusster Anbahnung seitens der Frau bis direkt ins Schlafzimmer. Richterin Sandra Presslaber resümierend: „Ich kann nicht sagen, dass ich der Anzeigerin mehr glaube als Ihnen!“ (fell)