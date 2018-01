Innsbruck – In der Pfarrkirche Mariahilf in Innsbruck wurde am Sonntag ein Mann bei einem Diebstahl aus einem Opferstock beobachtet. Der Tatverdächtige konnte noch vor Ort von der Polizei festgenommen werden. Der 45-jährige Österreicher wird verdächtigt, mehr als fünfzig Diebstähle aus Opferstöcken in Kirchen in den Bezirken Innsbruck-Land und Innsbruck begangen zu haben. Er wird auf freiem Fuß angezeigt. (TT.com)