Innsbruck – Vergangene Woche ist der Fall ins Rollen gekommen: Ehemalige Schüler eines Oberländer Gymnasiums haben in einem Schreiben an Bildungsministerium, Landesschulrat Tirol und an die Tiroler Tageszeitung einen ehemaligen Lehrer des sexuellen Missbrauchs beschuldigt. Es geht um Übergriffe, die vor knapp 20 Jahren stattgefunden haben sollen, der Lehrer ist jetzt Direktor an einer anderen Schule. Am Freitag ist die Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft Innsbruck gegangen.

Laut Sprecher der Staatsanwaltschaft, Hansjörg Mayr, werden nun die Ermittlungen aufgenommen. Wie der genaue Tatbestand heißen soll, wird erst geklärt. An die Staatsanwaltschaft übermittelt wurden laut Landesschulratspräsidentin Beate Palfrader „alle Konferenzprotokolle und alle Unterlagen, die wir gefunden haben. Wenn noch neue auftauchen, werden wir auch diese umgehend an die Staatsanwaltschaft weiterleiten.“ Wie berichtet, soll es u. a. damals eine Besprechung zwischen Schule, Elternverein sowie Kinder- und Jugendanwaltschaft gegeben haben. Akten dazu sind aber nicht mehr auffindbar. Die ehemaligen Schüler sprechen von „bewusster Vertuschung“ und fordern eine umfassende Aufklärung. (wa)