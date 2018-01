Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat gegen einen 50-Jährigen Anklage wegen Brandstiftung erhoben. Dem Mann wird vorgeworfen, am 18. September 2017 im Wohnzimmer seiner Mietwohnung einen Kunststoffblumenstrauß angezündet zu haben, wodurch es zu einem Vollbrand im Wohnzimmer seiner Wohnung kam. Der Mann war laut psychiatrischen Gutachten zum Tatzeitpunkt aber zurechnungsfähig. Nach den Ergebnissen des Ermittlungsverfahrens hat der Angeklagte mit einem Feuerzeug den Strauß angezündet. Statt das zunächst noch kleine Feuer zu löschen, was anfangs leicht möglich gewesen wäre, hat er die Wohnung verlassen, im Stiegenhaus einen Brandmeldeknopf gedrückt und Nachbarn ersucht, die Feuerwehr zu rufen. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr stand das Wohnzimmer bereits in Vollbrand. Der durch den Brand entstanden Sachschaden beläuft sich auf zirka 85.000 Euro.

Hintergrund der Tat dürfte ein anhängiges Räumungsverfahren gewesen sein. Der Mann gab im Ermittlungsverfahren an, er habe wohl versehentlich im Vorbeigehen den Strauß mit einer Zigarette oder einem Feuerzeug angezündet. Dann habe es plötzlich gebrannt und er habe das Feuer nicht mehr löschen können.

Der Angeklagte befindet sich seit der Tat in Untersuchungshaft. Die Hauptverhandlung vor dem Landesgericht Innsbruck ist für den 8. Februar anberaumt. Im Fall eines Schuldspruches droht eine Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren Haft.