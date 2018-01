Innsbruck – Bei der Kontrolle eines Güterzuges am Brenner wurden am Dienstagvormittag elf illegal eingereiste Personen festgenommen. Gegen 8.30 Uhr inspizierten die Beamten an der Kontrollstelle Seehof den Güterzug. In mehreren Sattelaufliegern wurden sie fündig: Zwei Frauen und neun Männer hatten sich dort versteckt. Die Reisenden waren unterkühlt, machten laut Angaben der Polizei aber sonst einen „gesundheitlich guten Eindruck“. Alle elf Personen wurden festgenommen und zur Aufarbeitung an die Dienststelle am Brenner gebracht. Laut eigenen Aussagen waren sie bereits in Mailand auf den Zug gestiegen und stammen aus Nigeria, Ghana, Marokko, Liberia und Nigeria. (TT.com)