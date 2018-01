Innsbruck – Am helllichten Tag hat ein 18-Jähriger die Geldkassette eines Busses in Innsbruck leergeräumt. Als ihn der Busfahrer (39) aufhalten und die Polizei rufen wollte, setzte er ihn mit Pfefferspray außer Gefecht.

Zu den Szenen war es am Dienstag gegen 15.20 Uhr in der Südbahnstraße gekommen. Durch die starken Schmerzen in den Augen musste der 39-Jährige den Burschen loslassen, wodurch ihm die Flucht gelang. Allerdings nur kurzfristig – im Zuge einer Fahndung konnte der Tiroler wenig später von einer Polizeistreife gefunden und festgenommen werden. Die Beamten brachten den 18-Jährigen in das Polizeianhaltezentrum Innsbruck. (TT.com)