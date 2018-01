Innsbruck – Er habe laut um Hilfe geschrien – sei aber von etlichen Passanten ignoriert worden. Jener Busfahrer, der von einem Räuber am Dienstag mit einem Pfefferspray attackiert wurde, zeigt sich über den Zwischenfall noch immer schockiert. Ein 18-jähriger Einheimischer hatte, wie berichtet, erst die Geldkassette aus dem Bus gestohlen. Als der Busfahrer (der anonym bleiben möchte) den jungen Mann dann stellte, griff dieser zum Pfefferspray.

Als er zum Bus gekommen sei, war dieser zu seiner Überraschung schon offen gestanden. „Ich habe dann herumgefragt, wer das war. Ein Zeuge erklärte dann, dass ein Mann etwas weggenommen habe und dann davongerannt sei“, erklärt der Busfahrer, der dann die Verfolgung aufnahm. Denn das, was da weggenommen wurde, stellte sich als die Geldkassette samt Bargeld heraus. Der Busfahrer suchte herum und fand im Bereich der Südbahnstraße jenen Mann, auf den die Beschreibung passte. „Ich habe ihn dann angesprochen und gefragt, ob er das war. Als ich ihn dann mitnehmen wollte, fasste er in seine Tasche.“ Und dann sei alles ganz schnell gegangen. „Ich hab’ die volle Ladung ins Gesicht gekriegt.“ Der Täter flüchtete, wurde von der Polizei aber schnell gefasst – und in die Justizanstalt gebracht.

Kritische Stimmen meinen, dass sich ein Teil der einschlägigen Szene mittlerweile zum Busbahnhof verlagert hat. Vermehrte Diebstähle bei Bussen konnte die Polizei bisher nicht feststellen. Beim VVT sieht man im Bereich des Busbahnhofes kein Sicherheitsproblem. „Kontrollen der Sicherheitsorgane sind auch laufend im Bahnhofsbereich zu beobachten“, sagt VVT-Sprecherin Silvia Pfeil. „Unsere Partner bereiten ihre Fahrer ständig mit Schulungen für den Ernstfall vor.“ (mw)