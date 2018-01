Von Nikolaus Paumgartten

Innsbruck – 16 Frauen hatten nach der Silvesternacht vor einem Jahr Anzeige erstattet. Sie gaben an, am Innsbrucker Marktplatz sexuell belästigt worden zu sein. Während in den meisten Fällen die Verfahren eingestellt wurden, musste sich gestern erstmals ein Mann vor Gericht verantworten. Dem heute 20-jährigen Asylwerber aus Afghanistan warf die Anklage vor, nach dem Feuerwerk zu Mitternacht eine damals 24-jährige Frau aus Deutschland festgehalten und geschlechtlich genötigt zu haben.

„Einer aus einer Gruppe von ausländisch aussehenden Männern hat mich immer wieder angeredet“, erinnerte sich gestern das Opfer. Ihre Befragung wurde im Nebenraum durchgeführt und in den Verhandlungssaal übertragen. Als sie ihn aufforderte, sie in Ruhe zu lassen, habe er sie festgehalten. „Dann hat er mich an der Wange hinunter bis zum Hals geküsst und mir von schräg hinten seitlich durch den Mantelschlitz über der Hose in den Schritt gefasst“, erzählte die Frau.

Dass sie beide plötzlich von mehreren Männern bedrängt worden sind, bestätigte auch die Freundin des Opfers. Sie habe in jener Nacht Videoaufzeichnungen gemacht und darauf den Angeklagten wiedererkannt. Die von ihrer Freundin beschriebenen Taten habe sie selbst aber nicht beobachtet.

Der Angeklagte selbst räumte zwar ein, das Innsbrucker Bergsilvester besucht zu haben, allerdings nicht als Mitglied einer Gruppe von Männern. Sexuelle Übergriffe habe er in jener Nacht weder beobachtet, geschweige denn sich daran beteiligt. Auch die beiden Frauen, also das Opfer und dessen Freundin, habe er noch nie gesehen. Er bekannte sich daher nicht schuldig: „Ich habe nichts gemacht. Ich habe viele deutsche und österreichische Freunde. Wenn ich jemand wäre, der Frauen sexuell belästigt, dann wäre ich der Polizei doch schon bekannt“, erklärte der 20-Jährige.

Bei der Gegenüberstellung durch einen Einwegspiegel war sich gestern das Opfer zu „85 Prozent sicher, dass er es ist. Sie haben sich alle relativ ähnlich geschaut.“

Das Gericht sprach den Angeklagten schließlich im Zweifel frei. Die Staatsanwältin gab keine Erklärung ab, das Urteil ist damit nicht rechtskräftig.