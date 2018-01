Innsbruck – Nach einer schweren Körperverletzung vor einigen Monaten in Innsbruck wurden nun drei Tatverdächtige gefasst. Die Männer schlugen am 8. Oktober einen 25-jährigen Österreicher in der Amraserstraße nieder. Selbst als der Mann bereits am Boden lag, hörten die Täter nicht auf, das Opfer mit Faustschlägen und Fußtritten zu traktieren.

Einer der Angreifer konnte damals identifiziert werden, es handelte sich um einen 26-jährigen Russen. Nach umfangreichen Ermittlungen konnten zudem ein 23-jähriger Russe und ein 25-jähriger Österreicher ausgeforscht werden. Der 26-jährige Haupttäter befand sich bereits in Untersuchungshaft. Die beiden anderen Verdächtigen werden auf freiem Fuß angezeigt. (TT.com)