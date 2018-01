Innsbruck – Wie kompliziert das Liebesleben sein kann, zeigte diese Woche ein Prozess am Landesgericht.

Auch wenn es zu Lieb­e scheinbar nicht passt, ging es um angeklagte Erpressung. Was war geschehen?

Ein in Tirol aufhältiges Pärchen aus Syrien schien schon ein fixes Paar zu sein. „Wir wollten eigentlich heiraten und waren schon eins. Doch irgendwann wollte ich den großen Schritt dann mit ihr doch nicht mehr wagen“, beschrieb der 20-Jährige vor Richter Andreas Fleckl.

Die Reaktion der Frau fiel wütend aus. So hatte sie das einstige Objekt der Begierde nach der Trennung angezeigt – und zwar wegen Vergewaltigung. Die Ermittlungen zum angezeigten Sachverhalt wurden jedoch schon nach kurzer Zeit eingestellt. Eine Ruhe ließ die Schmach der Frau und damit verbunden dem Mann aber auch weiter nicht.

Um zur ehemaligen Flamme endlich Distanz zu schaffen, griff er darauf in die unterste Schublade zwischenmenschlicher Beziehungen. Irgendwann kam der Syrerin nämlich die erpresserische Nachricht zu, dass sie 500 Euro zu überweisen habe, wenn sie verhindern wolle, dass an ihr­e Familie ein Video geht, das sie beim Oralverkehr zeigt. Im Schock zahlte die Frau zuerst. Die darauf folgende Funkstille zwischen den beiden tat – so widersinnig das auch klingt – offenbar gut. Wenig später entschuldigte sich der Mann nämlich wiederum für seine Erpressung und hat sich mit dem Opfer schon lange wieder ausgesöhnt. Der Angeklagte: „Ich wollte, dass sie mich hasst, und endlich meine Ruhe haben. Ums Geld ging’s mir da wirklich nicht!“

Verteidiger Terence Klee betonte, dass die Frau sogar die Anzeige zurücknehmen wollte und den Angeklagten zu Gericht begleitet hatte. Richter Fleckl: „Es ist klar eine Erpressung, aber in diesem Fall nicht die schwerste.“

Neun Monate Haft ergingen darauf „ausnahmsweise“ bedingt. (fell)