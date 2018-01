Maastricht – Nach fast 20 Jahren wollen niederländische Ermittler mit einer DNA-Massenuntersuchung die Tötung eines elfjährigen Kindes im Grenzgebiet zu Deutschland aufklären. Rund 21.500 Männer im Alter von 18 bis 75 Jahren wurden aufgerufen, freiwillig eine DNA-Probe abzugeben, wie die Staatsanwaltschaft am Freitag in Maastricht mitteilte.

Die Ermittler hoffen, so auf Verwandte des Mannes zu treffen, dessen Spuren an der Leiche des Kindes gefunden wurden. Sie wollen so den Täter ausforschen. Das sei die letzte Chance, stellte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft fest.

Der kleine Nicky war im August 1998 bei einer Ferienfreizeit aus einem Zeltlager im Grenzgebiet Brunssummerheide nordwestlich von Aachen verschwunden. Die Polizei fand die Leiche am nächsten Tag. Die Todesursache konnte nicht eindeutig geklärt werden. Die Behörde geht aber von Mord aus.

Die sogenannte DNA-Verwandtschaftsuntersuchung soll von Ende Februar bis Mitte März durchgeführt werden. Zur Zielgruppe gehören Männer, die im August 1998 in dem Untersuchungsgebiet lebten und weggezogen sind oder dort noch immer leben. Ein Problem sei die nahe liegende Grenze nach Deutschland, so die Staatsanwaltschaft: Aus juristischen Gründen könne das deutsche Grenzgebiet nicht mit einbezogen werden. (APA/dpa)