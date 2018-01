Mexiko-Stadt – Veronica Villalvazo kniet vor einem Kindergrab. „Hallo, Kleine“, sagt sie und legt Blumen ab. Es ist das Grab der vier Jahre alten Lupita. Villalvazo ist dem Mädchen zu Lebzeiten nie begegnet. Doch der Journalistin und Menschenrechtsaktivistin ist es zu verdanken, dass der Mord an Lupita in einem Vorort von Mexiko-Stadt aufgeklärt wurde.

Morde an Frauen und Mädchen sind Alltag in Mexiko, kaum einer wird je geahndet. Villalvazo will das ändern. Täglich durchforstet sie die Lokalzeitungen nach Meldungen über Mordfälle. So erfuhr sie im März vergangenen Jahres auch von dem Mädchen, das tot, sexuell missbraucht und halb nackt auf einer Brache gefunden wurde.

Niemand kannte dieses Kind, niemand hatte es als vermisst gemeldet. Deshalb war lange nur von dem „Mädchen mit den roten Socken“ die Rede – wegen der Strümpfe, die Lupita trug, als sie ermordet wurde.

Unaufgeklärt und ungeahndet

Villalvazo kämpft unter dem Pseudonym „Frida Guerrera“ – „Kriegerin Frida“ – gegen Verbrechen an Frauen. 1966 Morde an Frauen haben Menschenrechtler 2017 gezählt, eine offizielle Zahl gibt es noch nicht. Villalvazo wollte nicht, dass der Fall des „Mädchens mit den roten Socken“ endet wie die allermeisten anderen – unaufgeklärt und ungeahndet – so wie mehr als 90 Prozent der Gewaltverbrechen im Land.

Die 47-Jährige bat die Behörden um ein Foto, um das Kind identifizieren zu können. Eine Antwort bekam sie nicht. „Das Schweigen der Behörden ist sehr problematisch. Die Botschaft lautet: ‚Das kümmert uns nicht und wir unternehmen auch nichts‘“, sagt die Aktivistin. „In Mexiko kannst du eine Frau oder ein Kind töten, vergewaltigen, foltern oder entführen und nichts passiert. Es wird nicht ermittelt.“

Über Umwege gelangte Villalvazo schließlich doch an ein Bild von der Leiche und ließ auf dieser Grundlage ein Phantombild des Mädchens anfertigen. Diese Zeichnung verbreitete sie wo sie nur konnte. Ende November meldeten sich schließlich zwei Tanten des Kindes und identifizierten sie als Lupita. Seit Monaten hatten sie das Kind nicht mehr gesehen und auf Nachfragen immer nur vage Antworten bekommen.

Ihr ganzes kurzes Leben lang habe Lupita nichts als Vernachlässigung erfahren, sagt eine der Tanten, Marina Concepcion Medina. Als sie Blutergüsse und andere Spuren von Misshandlung an ihr entdeckten, wollten Medina und ihre Schwester die Nichte zu sich nehmen. „‘Lass sie hier!‘, hab ich zur Mutter gesagt. Lupita hat meine Hand genommen und gesagt, dass sie nicht bei ihrer Mama leben wollte“, erzählt die andere Tante, Luz Maria Medina. Aber die Mutter nahm das Kind mit. Anfang Jänner wurden Lupitas Mutter und ihr Stiefvater festgenommen und wegen Mordes angeklagt. (APA/AFP)