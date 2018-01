Rom – Die Polizei in Rom hat einen Mann festgenommen, der eine Frau vor eine einfahrende U-Bahn gestoßen haben soll. Der 47-Jährige sei in der Nacht festgenommen worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Ihm werde versuchter Mord vorgeworfen.

Die gleichaltrige Frau, eine Kellnerin aus Peru, hatte bei dem Vorfall am Freitag im U-Bahnhof EUR Fermi im Süden Roms eine Hand verloren und war mit zahlreichen weiteren schweren Verletzungen ins Krankenhaus gekommen. Laut Polizei handelte der Täter ohne konkreten Grund. (APA/dpa)