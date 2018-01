Oetz – Mit mehreren Hundert Euro Beute machte sich am Samstagabend ein Dieb in einem Hotel in Oetz aus dem Staub. Der Unbekannte betrat zwischen 21 und 21.15 Uhr das unversperrte Büro des Hotels und stahl einen höheren dreistelligen Eurobetrag aus einer Geldtasche. Der Langfinger wurde bei der Tat zwar beobachtet, konnte aber dennoch flüchten.

Laut Täterbeschreibung handelt es sich um einen 40 bis 50 Jahre alten Mann mit normaler Statur. Er soll rund 180 Zentimeter groß sein und rötliches Haar mit einer kahlen Stelle auf dem Kopf haben. Der Gesuchte trug laut Zeugen eine schwarze Jacke und eine graue Hose. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Oetz (Tel.: 059133/7106) entgegen. (TT.com)