Von Reinhard Fellner

Innsbruck – „Ihre Sorgen möchten wir haben!“, warb einst ein heimischer Versicherer. Bei einem anderen Institut war man sich da nicht so sicher. Zumindest, was den Fall eines Tiroler Unternehmers betraf, der bei der Assekuranz 2004 eine Betriebsunterbrechungsversicherung abgeschlossen hatte. Seither war das Leben des Unternehmers turbulent verlaufen. Einen ersten Konkurs hatte der Tiroler bis 2012 wieder zur Gänze finanziell gutgemacht, darauf kam die Scheidung von seiner Frau – und der Gang zum Psychotherapeuten. Dieser diagnostizierte bei seinem ausgebrannten Patienten eine mittelgradige Depression, Panikstörungen und schädlichen Alkoholkonsum. Eine neurologisch-psychiatrische Diagnose, die über ein Dreivierteljahr zur Arbeitsunfähigkeit führen sollte.

Ein Leistungsfall über knapp 35.000 Euro wurde gegenüber der Versicherung angezeigt, diese zahlte erst 8161 Euro und forderte wenig später aber auch diesen Betrag zurück. Grund: Die Versicherung hatte sich die psychiatrische Befundung genau durchgelesen und entdeckt, dass der Versicherte offenbar bereits im Alter von zehn bis zwölf Jahren an Angstgefühlen und am Gefühl, dass sich seine Umgebung schneller als er bewege, gelitten hatte.

Genau dies hätte der Versicherte aber bei Abschluss des Versicherungsvertrages nicht angegeben, als er nach psychischen Krankheiten, Depressionen oder Beschwerden anderer Art gefragt worden war. Irritiert wandte sich der karenzierte Unternehmer an Rechtsanwalt Hermann Holzmann. Dieser beantragte ein psychiatrisches Sachverständigengutachten zum Thema. Das medizinisch fundierte Ergebnis: „Ängste, die keine Störung von Krankheitswert darstellen, kommen im Kindes- und Jugendalter häufig vor. Diese haben – je nach Entwicklungsphase – unterschiedliche Inhalte.“ Holzmann: „Im Kindesalter können dies laut Psychiatrie Ängste vor Fremden, Dunkelheit oder Fantasiegestalten sein. In der Jugend treten häufig phobische Ängste und soziale Ängste auf.“ Der Psychiater: „Für einen Laien und wenn Angstzustände unbehandelt bleiben, kann nicht erkennbar sein, ob Angstzustände für sich alleine auf eine psychische Erkrankung hinweisen. Die beim Kläger in Kindheit und Jugend vorliegenden Ängste sind in der Entwicklungsphase jedenfalls häufig vorkommende Ängste, die jedoch keine Störung von Krankheitswert darstellen.“

Zum Gutachten fand das Oberlandesgericht in letzter Instanz auch bedeutsam, dass sich der Tiroler erst wieder im Zuge der Psychotherapie an seine frühen Ängste erinnert hatte. Dass dies ein Effekt der Psychotherapie ist, sei „gerichtsnotorisch bekannt“. Dazu könnten Erlebnisse wie ein Konkurs und die darauffolgende Scheidung durchaus ganz verständliche Auslöser der nunmehr vorliegenden psychiatrischen Erkrankung des Klägers sein. Von einem Verheimlichen einer Vorerkrankung sei deshalb nicht auszugehen. RA Holzmann: „Die ganze Versicherungssumme wurde bereits überwiesen.“