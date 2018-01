Reutte – Mit einem Böller sprengten Unbekannte in der Nacht auf Sonntag einen Hundekotbehälter in Reutte in die Luft und verursachten so einen Schaden von mehreren Hundert Euro.

Für die Tat wurde laut Polizei ein in Österreich verbotener Böller der Kategorie 4 („Tuono Gold 20“) verwendet. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Reutte (Tel.: 059133/7150) entgegen. (TT.com)