Kitzbühel – Einen Schaden von mehreren tausend Euro richteten Unbekannte in einem Wohnhaus in Kitzbühel an: Sie stahlen zwischen 21. und 27. Jänner aus einem Kellerabteil mehrere Paar Ski. Das Abteil hatten sie zuvor aufgebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise. (TT.com)