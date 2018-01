Das Flüchtlingsthema kennt viele Facetten. Eine besonders abscheuliche wurde gestern am Landesgericht verhandelt. Wegen sexuellen Missbrauchs Unmündiger und sexueller Belästigung angeklagt war ein einstiger Security in einem Innsbrucker Flüchtlingsheim. Der offenbar pädophile Wachmann hatte als zuständiger Security im Heim Überblick über die Daten aller Bewohner. Unter diesen befanden sich freilich auch junge Burschen. Zu einem Elf- und einem Vierzehnjährigen baute der Security dann letzten Sommer eine Vertrauensbeziehung auf und erkaufte sich die Nähe zu den Buben durch völlig unangemessene Geschenke wie Handys, Tablets und Roller. Bald folgten gemeinsame Besuche in Fastfood-Restaurants, später Einladungen in die Wohnung des vertrauten Securitys. Dort kam es zu den Übergriffen an den Burschen. Vor Richter Norbert Hofer brachte sich der Angeklagte fast schon wieder um sein vor der Polizei getätigtes Geständnis. Von gemeinsam gewollten Handlungen sprach der Wachmann da und dass er mit den Geschenken eigentlich nur helfen wollte. Richter Hofer rückte darauf die Gedankenwelt des Angeklagten zurecht: „Sie haben da nicht nur Kinder missbraucht, sondern auch noch welche, die wegen einer Notsituation bei uns sind. Ihr Vertrauen haben sie sich mit Geschenken erkauft. Viel tiefer geht es nicht!“ Da das Geständnis des Mannes den Buben eingehendere Befragungen ersparte, ergingen 15 Monate Haft noch einmal bedingt, dazu 3600 Euro Geldstrafe. Einer der Buben erhielt 500 Euro Teilschmerzensgeld zugesprochen. Dessen Vater hatte ihn seinerzeit gewarnt: „Du bekommst nichts im Leben ohne Grund geschenkt.“ Der Vater hatte leider Recht.

Ein Jux von sechs jungen Unterländern endete für einen 24-Jährigen nun vor dem Strafgericht. Die Übermütigen waren laut Staatsanwältin Isabel Schnürer Ende November teils mit Ski über die Rutschen und Geländer des Goinger Freibades gebrettert. Grund: ein Videodreh. Einzig der 24-Jährige hat der Gemeinde bislang keinen Schaden gutgemacht. Die spricht bislang von 8000 Euro Sanierungskosten. Ein Freispruch erging trotzdem, da keinerlei Vorsatz auf eine Sachbeschädigung erkennbar war. (fell)