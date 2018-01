Amsterdam – Bei einem Streit in einer Wohnung in Amsterdam sind zwei Deutsche ums Leben gekommen. Das teilte die niederländische Polizei am Dienstag mit. Bereits am Wochenende war demnach in der Wohnung im Zentrum der Stadt ein heftiger Streit ausgebrochen. Die Nachbarn alarmierten die Polizei.

Polizisten erschossen den Angaben zufolge einen 25-jährigen Mann, der zuvor seinen 56-jährigen Bekannten mit einem Messer schwer verletzt haben soll. Der Ältere erlag am Montag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Angaben zur Ursache des Streit sowie zur genauen Identität der Opfer wollte die Polizei nicht machen. Die Ermittlungen dauerten noch an. Nach Angaben der Polizei war die Wohnung für kurze Zeit untervermietet worden. (dpa)