Feind, Todfeind, Parteifreund: Wenn man glaubt, dass in der Auseinandersetzung der Landtagspartei Vorwärts Tirol und ehemaliger Mitglieder endgültig ein Tiefpunkt erreicht worden wäre, geht es immer noch eine Schublade tiefer. Nun lässt Vorwärts den abtrünnigen und nunmehrigen Impuls-Klubobmann Hans Lindenberger wegen entgangener Parteiförderung pfänden. Ein Beschluss des Telfer Bezirksgerichts ist Ex-Vorwärtsler Lindenberger bereits zugegangen. Der ist inhaltlich starker Tobak. 243.890 Euro plus Etliches an Zinsen soll Lindenberger zahlen. Kann er nicht, soll sein Haus zwangsversteigert und auf sein Einkommen zugegriffen werden. Um den Besuch des Exekutors abzuwehren, brachte Lindenberger nun jedoch „Oppositionsklage“ gegen die Exekution ein. Laut Anwalt Hermann Holzmann gibt es triftige Gründe dafür. So sei ja bekanntlich bereits ein Gesetz vom Landtag verabschiedet worden, wonach Vorwärts nach Antrag doch noch die Parteiförderung von 2017 in Höhe von 731.000 Euro zuerkannt wird. Da Vorwärts dadurch ja komplett schadlos gehalten werde, sei die Klage „missbräuchlich schikanös“ und nur darauf aus, Lindenberger „Schäden zuzufügen“. Auch seien im Exekutionsantrag von Lindenberger, Maria Zwölfer und Josef Schett bereits bezahlte Prozesskosten und Zinsen „verschwiegen worden“. So weit jedenfalls Lindenberger. Bis das Gericht entscheidet, steht der Exekutor nicht vor seiner Türe, bis dahin hat jedoch auch schon Vorwärts bereits lange die 2017er-Parteiförderung überwiesen bekommen. Ein Ende der Vorwärts-Causa ist indes nicht in Sicht. So naht schon die Fortsetzung des Wahlkampfkosten-Verfahrens rund um die Klage der Werbeagentur Pixel. Ja, und auch da sieht man bei Vorwärts in Lindenberger den damals Verantwortlichen.

Ausgerechnet bei der Weihnachtsfeier einer Baufirma gerieten sich gute Kollegen in die Haare. Grund war der Schnaps. Ohne ihn hätte einer der Arbeiter seinem Kollegen wohl nicht zärtlich an die Oberarme gegriffen und später einen Kuss auf die Wange gedrückt. Als ihn andere warnten, dass jetzt genug sei, wechselte der „Lustige“ den Tisch, tippte dem Gefoppten aber noch dreimal auf die Schulter. Sekunden später waren ein Orbita-Bruch und weitere massive Verletzungen in der Gesichtsregion die Folge. Auch gestandene Bauarbeiter sprachen gestern am Landesgericht von massiven und kräftigen Schlägen durch den Getratzten. Drei Monate bedingte Haft und 960 Euro Schmerzengeld ergingen. Stark mildernd laut Richter: die „massive Provokation“. (fell)