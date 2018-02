Westendorf – Die Suche nach dem Sexualstraftäter von Westendorf dauert an: „Bei uns sind mittlerweile knapp zehn Hinweise eingegangen, die derzeit überprüft werden“, sagt Katja Tersch vom Landeskriminalamt: „Wir arbeiten sehr intensiv an dem Fall.“

Wie berichtet, hat ein etwa 1,80 bis 1,90 Meter großer Mann am Mittwoch gegen Mitternacht eine Urlauberin in einem Schneefeld in der Nähe eines Lokals missbraucht. Zuvor hatte der Täter die etwa 25-jährige Frau vor der Bar in englischer Sprache angesprochen. Als die Urlauberin auf seine Annäherungsversuche nicht einging, versetzte der ca. 30 Jahre alte Täter ihr einen Faustschlag ins Gesicht. Dann schleppte er das wehrlose Opfer in das nahe Schneefeld und verging sich an ihm. Die Frau erlitt leichte Verletzungen und ist mittlerweile in ihre Heimat zurückgekehrt. Zuvor konnte die Urlauberin den Ermittlern noch eine gute Beschreibung des Täters liefern, die die Grundlage für die Erstellung eines Phantombildes war.

Die Polizei vermutet, dass es sich beim Angreifer um einen Holländer handelt. Der blonde Mann dürfte Kratzspuren im Gesicht aufweisen. Hinweise an die Polizei.