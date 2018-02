Linz-Urfahr – Ein aus der Berliner Justizanstalt geflüchteter 67-Jähriger ist von der Polizei in Linz-Urfahr am Freitag wieder geschnappt worden. Der Mann war am 17. Oktober vergangenen Jahres von einem Freigang nicht mehr zurückgekehrt. Der wegen gewerbsmäßigen Betrügereien Verurteilte wartet in der Linzer Justizanstalt auf seine Auslieferung, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung am Sonntag.

Der Deutsche wurde zu einer mehrjährigen Haftstraße verurteilt. Davon hätte er noch 2,5 Jahre zu verbüßen. Die Kriminalisten konnten in Zusammenarbeit mit den Kollegen aus Tirol und München den Aufenthaltsort des Mannes ermitteln. (APA)