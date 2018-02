Innsbruck – Mit Fahrraddiebstählen im großen Stil hat sich ein 61-jähriger Völser seinen Lebensunterhalt verdient, bis er am Freitag der Tiroler Polizei ins Netz ging. Beamte der Polizeiinspektion am Innsbrucker Flughafen kamen dem Österreicher zufällig auf die Schliche, als sie seine Identität nach einer Serie von Fahrraddiebstählen auf dem Gelände überprüften. Weil er sich dabei äußerst aggressiv verhielt, wurde er festgenommen – dem widersetzte er sich heftig und trat gegen das Schienbein eines Beamten.

Der 61-Jährige wurde zur Einvernahme mitgenommen, wo er den Beamten die Erlaubnis erteilte, sich in seiner Wohnung umzusehen. In den Räumlichkeiten in Völs sowie in einer Garage in Innsbruck fanden die Polizisten schließlich 26 zum Teil hochwertige Fahrräder. Der 61-Jährige gestand die Diebstähle und gab an, davon gelebt zu haben. Der Tiroler wurde in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. (TT.com)