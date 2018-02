Innsbruck – Beträchtliche Schäden sind nach einem Vandalenakt im Gebäude der Alten Hauptpost in Innsbruck entstanden. Unbekannte Täter verstopften in der Nacht auf Sonntag im ersten Stock fünf Waschbecken mit Toilettenpapier und drehten die Wasserhähne auf. Das Wasser flutete den Gang, sickerte durch den Fliesenboden ein, arbeitete sich ins Erdgeschoss und schließlich bis in den Keller vor. Wie hoch der Schaden genau ist, ist noch unklar. Die Polizei schätzt ihn jedoch beträchtlich ein. (TT.com)