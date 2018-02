Von Harald Angerer

Westendorf – Die Brixentaler Gemeinde Westendorf gilt als eine der Après-Ski-Hochburgen des Landes. Das bringt aber nicht nur Gäste, sondern auch immer wieder Probleme. Der Höhepunkt war im Winter 2005, als sich 20 Holländer eine blutige Rauferei in einem Lokal lieferten. In jenem Winter gab es auch noch weitere Vorfälle. Die Gemeinde reagierte umgehend und seither sorgt ein Wachdienst in der Wintersaison für Ruhe.

Ein neuerlicher Vorfall brachte Westendorf nun aber wieder in die Schlagzeilen – ein sexueller Übergriff wurde zur Anzeige gebracht, die TT berichtete. Das bringt nun die Gemeinde wieder auf den Plan. „Ich will, dass es in Westendorf sicher ist“, sagt Bürgermeisterin Annemarie Plieseis, die sich nach dem Vorfall gleich bei der Polizei über die Hintergründe informiert hat.

„Die Securitys funktionieren gut, sie können aber nicht überall sein. Wir sollten uns überlegen, wo es Verbesserungen geben könnte“, sagt Plieseis. Sie wolle aber auf keinen Fall das Après-Ski abdrehen, „das gehört zu Wes­tendorf“, betont die Bürgermeisterin. Sie will aber nach der Saison einen Dialog mit dem Tourismusverband und den Touristikern führen. Bereits jetzt teilt sich die Gemeinde die Kosten für den Wachdienst mit dem TVB. Im Gespräch mit den Wirten sollen aber weitere Verbesserungen gefunden werden.

Eine solche Nachbesprechung und Evaluierung soll es heuer sowieso geben, kündigt TVB-Ortsstellenobmann Jakob Lenk an. „Heuer haben wir den Security-Dienst länger im Einsatz. Da wird es eine Nachbesprechung geben“, sagt Lenk. Die Verlängerung betrifft vor allem den Zeitraum Ende Jänner, hier seien viele Männergruppen auf Urlaub in Westendorf, weiß der Touristiker, der selbst ein Hotel und zwei Après-Ski-Lokale betreibt. Die Mitarbeiter des Dienstes führen genau Buch, wie viele und welche Einsätze sie hatten. Heuer ist der Dienst von Ende Jänner bis Anfang März unterwegs. Die Kosten betragen 25.000 Euro, welche zwischen TVB und Gemeinde aufgeteilt werden. „Es geht hier aber nicht um die Kosten. Der Security-Dienst ist vor allem präventiv sehr wirksam“, so der Ortsstellenobmann. Das spüre man im Dorf auch, die Gäste wie die Einheimischen, aber auch die Betriebe wüssten das zu schätzen. „Eine 100-prozentige Sicherheit wird es aber nie geben“, sagt Lenk.