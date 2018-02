Innsbruck – Nach einem brutalen Raubüberfall auf einen 36-jährigen Österreicher am 3. Dezember 2017 konnte die Innsbrucker Kriminalpolizei jetzt alle Täter ausforschen und einen Teil davon verhaften. Der mutmaßliche Haupttäter ist aber noch auf der Flucht.

Das Opfer traf seine Peiniger gegen 3.10 Uhr bei der Einfahrt zu einem Innenhof am Südtiroler Platz. Die Unbekannten bauten sich vor dem 36-Jährigen auf und gingen ohne zu zögern auf ihn los. Während ein Teil der Truppe den Österreicher zu Boden stieß, schlug ihm einer der Männer eine Glasflasche ins Gesicht. Die Kriminellen flohen dann mit der Geldbörse ihres Opfers, in der sich ein dreistelliger Geldbetrag befand.

Als die Rettungskräfte am Tatort eintrafen, hatte der 36-Jährige blutende Verletzungen im Gesicht und an der Hand. Er war so benommen, dass er keine näheren Angaben zum Tathergang machen konnte. Die Rettung lieferte ihn in die Klinik Innsbruck ein.

Vier Täter in U-Haft

Unterdessen nahm die Kripo ihre Arbeit auf und konnte jetzt nach umfangreichen Ermittlungen alle Verdächtigen ausforschen. Demnach handelt es sich um sechs Somalier im Alter zwischen 18 und 23 Jahren. Vier von ihnen wurden festgenommen und zeigten sich teilweise geständig. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck wurden sie in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert.

Über alle vier wurde bereits gerichtliche Untersuchungshaft verhängt. Der 20-jährige Somalier, der mit der Glasflasche auf das Opfer eingeschlagen haben soll, ist derzeit noch auf der Flucht. Ein 19-jähriger Somalier wird auf freiem Fuß angezeigt. (TT.com)