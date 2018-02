Birkfeld – Ein Oststeirer sollte am Montag eine Haftstrafe wegen eines Verwaltungsdelikts antreten, versuchte aber, einen der ihn abholenden Polizisten zu entwaffnen. Dies teilte die Landespolizeidirektion am Dienstag mit. Die beiden Beamten konnten den 39-Jährigen niederringen und festnehmen. Er wurde angezeigt, weshalb zu der Verwaltungshaft wohl noch eine strafrechtliche Verurteilung dazu kommen könnte.

Die Polizisten waren in der Früh zur Wohnadresse des Mannes in der Gemeinde Birkfeld gekommen, um ihn zum Absitzen der Verwaltungsstrafe zu holen. Erst versuchte der 39-Jährige zu flüchten, dann packte er einen Polizisten an der Jacke und versuchte, dem anderen Beamten die Waffe aus dem Halfter zu ziehen. Bei der Festnahme wurde der Oststeirer leicht verletzt. (APA)