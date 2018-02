Esslingen – Die Suche nach der Ursache für den Vergiftungstod einer jungen Familie in Esslingen bei Stuttgart könnte sich noch länger hinziehen. Experten seien vor Ort, Ergebnisse gebe es aber noch nicht, teilte ein Polizeisprecher am Dienstag mit. „Wir ermitteln in alle Richtungen.“ Derzeit spreche vieles dafür, dass die Ursache womöglich an der Heizungsanlage des Hauses zu suchen sein könnte. Es gebe weiterhin keine Hinweise auf ein Verbrechen oder einen Suizid. „Wir gehen von einem Unglück aus“, sagte er. Ähnlich äußerte sich ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Stuttgart.

Eine Obduktion der vier Leichen soll letzte Zweifel daran ausräumen, dass die beiden 29 Jahre alten Eltern und ihre drei und vier Jahre alten Kinder an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung starben. Mit Ergebnissen der Obduktionen sei aber erst am Mittwoch zu rechnen, hieß es bei der Staatsanwaltschaft.

Angehörige hatten die Toten am Montagmittag durch ein Fenster entdeckt und per Notruf die Rettungskräfte alarmiert. Messtechniker sprachen von einer erhöhten Konzentration von sehr giftigem Kohlenmonoxid in dem Wohnhaus. Das farb- und geruchlose Gas entsteht unter anderem beim Verbrennen von Kohle oder Gas und führt zu Bewusstlosigkeit und zum Erstickungstod. (dpa)