St. Johann im Pongau – In einem Asylheim in St. Johann im Pongau ist es am Montagabend zu einem Vorfall zwischen einem 17-jährigen Afghanen und Polizisten gekommen, bei dem ein Beamter einen Schuss aus der Dienstwaffe abgab. Der Bursch wurde vom Projektil nicht getroffen, er fügte sich jedoch mit einem Messer selbst oberflächliche Verletzungen am Bauch zu, teilte die Polizei am Dienstagnachmittag mit.

Die Betreuer der Unterkunft, in der jugendliche Flüchtlinge einquartiert sind, hatten die Polizei um Hilfe gerufen, weil der 17-Jährige andere Bewohner mit einem Messer bedrohte. Als die Beamten eintrafen, saß der Afghane im Büro auf einem Schreibtisch und hielt das Messer in der Hand. Sie forderten ihn auf, dieses wegzulegen, doch der Jugendliche fuchtelte mit der Waffe weiter herum. Um die Gefahr zu beenden, besprühte ihn ein Beamter mit Pfefferspray, doch dieses zeigte keine sichtliche Wirkung. Der junge Mann sprang plötzlich allerdings auf, stach sich zunächst mit dem Messer selbst mehrmals in den Bauch und ging dann auf die Polizisten los.

Genauer Hergang muss geklärt werden

Einer der Beamten gab daraufhin einen Schuss ab. Ob es sich um einen Warnschuss in die Luft oder um einen Schuss aus Notwehr gehandelt hat, müsse erst geklärt werden, sagte ein Polizei-Sprecher zur APA. Auf jeden Fall sei der 17-Jährige nicht getroffen worden. Er ließ sich allerdings zu Boden fallen und warf das Messer weg. Rasch stellte sich heraus, dass die selbst zugefügten Stichverletzungen nur oberflächlich waren.

Das Rote Kreuz brachte den Jugendlichen zur Erstbehandlung ins Krankenhaus Schwarzach, anschließend wurde er in die Justizanstalt in Puch eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt durchgeführt. Über das Motiv lagen am Dienstag noch keine Angaben vor. Der Afghane selbst habe nichts gesagt, so der Sprecher. Einen objektiv nachvollziehbaren Vorfall vor der Tat habe es aber nicht gegeben. (APA)