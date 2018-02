Innsbruck – Unter falschem Namen hat sich ein Ire (35) am Dienstag in ein Innsbrucker Hotel eingemietet. Den Angestellten kam der Mann suspekt vor, weshalb sie der Polizei Bescheid gaben. Die Beamten überprüften den Mann. Dabei stellte sich heraus, dass der 35-Jährige bereits eine Nacht zuvor in einem anderem Hotel übernachtete, wo er ebenfalls mit gefälschten Dokumenten eincheckte, um die Kosten nicht bezahlen zu müssen.

Zudem stellte die Polizei fest, dass der Mann mit derselben Masche vermutlich bereits mehrmals in der Schweiz zugange war. Die Beamten machten die wahre Identität des Iren aus. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.