Innsbruck – Ein persönliches Drama musste im vergangenen Juni eine Frau nach einem Lokalbesuch in Innsbruck erleben. Sie hatte in einem Bogenlokal erst reichlich Alkohol konsumiert und war darauf einem Gast in dessen Wohnung gefolgt. Schnell schon hatte der 38-Jährige daraufhin begonnen, seine Lokalbekanntschaft sexuell zu bedrängen.

Da sich die Frau wehrte, sah sie sich bald nicht nur mit Zudringlichkeiten, sondern auch mit massiver Gewalt konfrontiert. Dabei brachen die Zahnprothese und die Nase des Gewaltopfers. Dies konnte die Frau nach ihrer Flucht auch noch der Polizei erzählen. Auch konnte sie sich noch genau an die Wohnung und an den Täter erinnern.

Gestern am Landesgericht war die Erinnerung teils schon dahin, der leugnende Serbe jedoch über DNA überführt. Auch er wollte sich aufgrund von Alkohol und Drogen an nichts erinnern: „Möglich, dass ich sie mitgenommen habe, aber warum sollte ich sie schlagen?“ Dreieinhalb Jahre Haft für versuchte Vergewaltigung ergingen nicht rechtskräftig. (fell)