Im August wollte ein Einbrecher-Trio frühmorgens in eine Haiminger Trafik einbrechen. Einem aufmerksamen Passanten war jedoch deren Wagen mit serbischem Kennzeichen verdächtig vorgekommen. Nach Alarmierung der Polizei folgte eine spektakuläre Flucht. Ein Täter konnte gleich im Auto festgenommen werden, ein anderer konnte noch in Ötztal-Bahnhof gestellt werden. Der Letzte des Trios sprang jedoch in einen Zug und fuhr mit einem Fahrrad nach Hatting. Vor einer Polizeistreife flüchtete er dort in den Inn, durchschwamm ihn und rannte noch quer über die Autobahn. Dort klickten endgültig die Handschellen. Gestern am Landesgericht wollten sich die wegen versuchten Einbruchsdiebstahls Angeklagten nicht einmal kennen. Wenig glaubhaft für Richterin Helga Moser. Einmal acht und zweimal sechs Monate Haft ergingen rechtskräftig.

Die Führerscheinprüfung kann eine Zitterpartie darstellen. Für einen im Unterland wohnhaften Bulgaren war sie eine unlösbare Herausforderung. Nachdem er durch die Prüfung gefallen war, war er in seiner Heimat auf ein Institut gestoßen, das die begehrte Fahrerlaubnis für 2000 Euro zur Verfügung stellt. In Tirol stellte sich die Karte freilich gleich als Fälschung heraus. Zur Hälfte bedingte 1200 Euro Geldstrafe ergingen. (fell)