Bei einer Sichtungskontrolle der Innsbrucker Polizei wurden am Mittwochnachmittag zehn illegal Eingereiste auf einem Güterzug entdeckt und festgenommen.

Eine aufgeschnittene Plane auf einem Lkw hatte die Polizisten an der Kontrollstelle Seehof am Brenner dazu veranlasst, sich den Güterzug am Frachtenbahnhof genauer anzusehen. Dort wurden die Personen – sie stammen zum Großteil aus Nigeria – entdeckt und aufgegriffen. (TT.com)