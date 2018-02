Wattens – Ein 84-jähriger Wattener wurde am Mittwochnachmittag zwischen 15 und 16 Uhr in seiner Wohnung von zwei Trickdieben heimgesucht. Einer der Männer verwickelte den Pensionisten in ein Gespräch, während der zweite Täter sich um die Beute kümmerte: Aus einer an der Tür aufgehängten Hose klaute er Bargeld aus einer Geldtasche. Beide Männer machten sich anschließend aus dem Staub. Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor. (TT.com)